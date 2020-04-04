الحلفي: نشر أميركا لمنظومات باتريوت في العراق إنتهاك صارخ للسيادة

2020/04/04 | 18:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف عضو لجنة الأمن والدفاع، سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، نشر القوات الأمريكية لمنظومة باتريوت في العراق، "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية.وقال الحلفي، في بيان، تلقت " كلكامش برس" نسخة منه، إن "القوات الأمريكية بدأت خلال الأيام الماضية بنشر منظومة باتريوت الصاروخية في قاعدة عين الأسد العسكرية، غرب محافظة الأنبار، وأخرى في قاعدة حرير في أربيل بعد أيام من سحب عدد من جنودها من بعض المواقع".وأضاف أن "هذا الإجراء يعتبر انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية وتجاوزاً لكل الاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية فضلاً عن أنه خرق واضح للتفاهمات العسكرية وبروتوكولات التنسيق والتدريب الموقعة ما بين البلدين".ودعا الحلفي "الحكومة المركزية إلى الإعلان بشكل واضح وصريح عن رفضها لهذا الإجراء والتحرك سريعاً لإخراج القوات الأمريكية من كامل الأراضي العراقية وإبعاد البلاد عن الصراعات الدولية".

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