وزارة الصحة تعلن تسجيل ٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/04/04 | 18:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن إصابة 58 حالة بفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق”.وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد/ كرخ:

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