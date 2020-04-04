ممثل الصحة العالمية في العراق يحذر من كارثة صحية كبيرة قد تحل بالبلد

2020/04/04 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، اليوم السبت، من تداعيات اخيرة من شأنها التمهيد لتفشي كورونا في العراق.وقال إسماعيل في خبر عاجل بثته قناة العراقية شبه الرسمية إن “كسر حظر التجوال يمكن أن يتسبب بأزمة صحية كبيرة في البلاد”.واضاف أن “الإجراءات الوقائية المتخذة هي الوحيدة القادرة على […]

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