الصحة تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

2020/04/04 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن إصابة 58 حالة بفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق”.وأضافت أن “الإصابات موزعة كالتالي:- بغداد/ كرخ: ٣ -البصرة : ٩ النجف: […]

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