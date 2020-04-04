الداخلية السعودية تعزل 7 أحياء في جدة

2020/04/04 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.والأحياء هي: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو […]

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