الكويت تعلن تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا

2020/04/04 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الكويت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى اربعمئة وتسع وسبعين حالة.

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند، تسجيل حالة وفاة لمقيم من الجنسية الهندية مصاب بفيروس كورونا.

وذكر السند، أنه تم أيضا تسجيل اثنتين وستين إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الحالات المصابة إلى اربعمئة وتسع وسبعين بينهم وفاة واحدة.

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