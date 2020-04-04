وزارة التعليم تعلن خطتها لاكمال العام الدراسي في حال استمرار حظر التجوال

2020/04/04 | 19:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عدنان العربي، السبت، خطة الوزارة لاكمال العام الدراسي الحالي في حال استمرار خطر كورونا واجراءات حظر التجوال .وقال العربي، في بيان تلقته وكالة صدى إن “استمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الازمة الصحية، قد تدفع الوزارة إلى تمديد العام الدراسي من خلال الغاء العطلة الصيفية”.

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