إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة

2020/04/04 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليصل إلى 3452 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 55743 إصابة.وسجلت إيران هذا الارتفاع خلال ساعات فقط أمس الجمعة، حيث أكد كيانوش جهان بورفي، وهو المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران بلغ 3294 […]

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