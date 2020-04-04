الامريكان والدور التامري الخبيث في العراق

2020/04/04 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف الراشد كل العراقيين اصبحوا على يقين بان الامريكان الذين قطعوا الاف الكيلومترات وعبروا القارات بانهم كانوا يكذبون ويمارسون الخديعة والتضليل لتحرير العراق من الحكم الدكتاتوري وانهم سيجلبون الديمقراطية والخير والرفاه للشعب العراقي ولكن في الحقيقة انهم يلعبون دورا تامريا وخبيثا في العراق وبانهم كانوا يمتلكون عدة خيارات وسيناريوهات وحسب ماتقتضية المرحلة والوقت المناسب لها […]

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