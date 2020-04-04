ارتفاع الاصابات بكورونا في العراق لـ878 بعد تسجيل 58 حالة جديدة

2020/04/04 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، عن إصابة 58 حالة بفيروس كورونا في عموم البلاد....

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