مدير صحة المثنى لـ’’بغداد اليوم’’: كوادرنا بلا بدلات او كمامات.. نمر بأزمة حقيقية

2020/04/04 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنىكشف مدير عام صحة محافظة المثنى، الدكتور عون المالكي، اليوم السبت، حجم المعاناة التي تعيشها دائرته في ظل تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، مشيرا الى ان العالم يعيش ’’ازمة حقيقية’ خصوصا بما يتعلق بالتجهيزات الطبية. وقال المالكي، متحدثا لـ(بغداد اليوم)، عن مجريات الوضع الصحي، بالمحافظة، وحجم السيولة المالية التي تمتلكه دائرته لمكافحة كورونا، ان "خطأ حصل من قبل مدير الحسابات في الدائرة ادى الى تأخر وصول المبلغ المخصص للدائرة".وبين ان "الكتاب توقف الان وسوف نعيده ونحيله الى المنتجات النفطية حتى يتحول المبلغ الخصص والبالغ 200 مليون دينار، في حساب دائرة الصحة".وعن اسعار المواد والتجهيزات الطبية، اشار المالكي "نحن في معركة شرسة مع كورونا وكوادرنا تحتاج الى تجهيزات طبية خاصة، لها حماية حتى تقاتل وتعالج الناس ..



الناس والمنتسبون لن يعذرونا اذا تعرض احد َن كوادرنا للاصابة بكورونا".واكد "المواد شبه مفقودة الان..



الطرق الى المحافظات مغلقة"، متسائلاً "من اين نأتي بمواد ومستلزمات عدة الوقاية لغرض حماية المنتسب حتى يعال المرضى".ولفت الى ان "هناك شحة عالمية واسعار كارثية وصعود خيالي لاسعار الكمامات والبدلات، وهي غير موجودة ايض".وبين مدير الدائرة، ان "الكمامة N95 سعرها 22 الف، ونحصل عليها بشق الانفس، والبدلة الخاصة لتلافي الاصابة سعرها 45 الف دينار، اما الكمامات العادية فسعرها 35الف للعلبة الواحدة التي تحوي على 50قطعة".واختتم مدير صحة المثنى، "ابواب الدائرة مفتوحة امام اي مجهز لكن بشرط عدن التأخير".

وقبل قليل، اعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في بيان الموقف الوبائي للفيروس، الذي نشرته الصحة وتلقته (بغداد اليوم)، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 58 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- "بغداد/ كرخ: 3، البصرة : 9، - النجف: 34، - السليمانية: 4، أربيل: 6، - ديالى : 1، - المثنى: 1".

اما الوفيات المسجلة، لهذا اليوم بحسب البيان فكانت كالاتي: "حالتين في البصرة، وحالة في الكرخ".

كما تم تسجيل "33 حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-"النجف: 4، مدينة الطب: 2، البصرة: 12،-اربيل 6 دهوك 6، نينوى: 1،واسط: 2".

وبهذا فقد بلغ مجموع الاصابات "878، مجموع الوفيات: 56،مجموع حالات الشفاء: 259".

بغداد اليوم-متابعة

قال مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن التميمي، إن وزارة الصحة، تحولت من وضعية الدفاع ضد فيروس كورونا، الى الهجوم، فيما رأى أن تجربة العراق بالتصدي للجائحة العلمية، من شأنها أن تُدرس لمن يرغب من دول العالم.

وذكر التميمي في

بغداد اليوم-بغداد

علق مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ نازك الفتلاوي، اليوم السبت، على احتمالية ارتفاع العدد الكلي للاصابات المسجلة في العراق بفيروس كورونا الى الف هذا الاسبوع فيما توقع تسجيل المزيد من الاصابات بمناطق معينة.

وقال الف

بغداد اليوم - كردستان

تنشر (بغداد اليوم)، السبت (4 نيسان 2020)، صوراً لشوارع محافظتي السليمانية واربيل بعد فرض حظر التجوال الشامل فيهما منتصف ليلة امس، بسبب انتشار وباء كورونا.

وتظهر الصور التي التقطها مراسلنا، شوارع خالية تماما من العجلات

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