ممثل مكتب رئيس الوزراء: القوات الأمنية مستعدة لاستلام الملف الأمني بالأنبار

2020/04/04 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ ممثل مكتب رئيس الوزراء اللواء الركن محمد فاضل، أن انسحاب مستشاري التحالف الدولي من قاعدة الحبانية خطوة باتجاه تحقيق السيادة واستلام القوات الأمنية الملف الأمني في الأنبار.

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