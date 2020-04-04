الكتب أولاد الكتّاب

2020/04/04 | 19:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقولون إن الكتاب ابن الكاتب، وإن صدور كتاب لمؤلف مثل ولادة طفل لامرأة.إذا كان هذا حقاً، فمن المفروض من الإخوان أن يهنئوا ويباركوا لصاحبهم على ما يولد له من كتاب.هذا في الواقع هو العرف الجاري.ولكنهم لا يبعثون له بصينية بقلاوة ولا بطاقية أو دشداشة للمولود، وإنما بعرائس الشعر أو النثر تهنئة له […]

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