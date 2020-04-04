خليكم بالبيت … المؤامرة قادمة اليكم

2020/04/04 | 19:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى يتخلص ساسة العراق من مفهوم نظرية المؤامرة، هذا المفهوم الذي يترسخ في عقولهم منذ عام 2003 ولا يرغبون في مغادرته، فكل شاردة وواردة تحصل في العراق تمر من بوابة هذه النظرية، ولإنها نظرية عريضة تفسر الأحداث والأفكار على أنها خطط أعدتها مجموعات سرية قوية لها أغراض مسيئة بشكل عام، أستحوذت على عقولهم خلافا للمنطق […]

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