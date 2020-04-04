بطل نيويورك الصاعد منافسا لترامب

2020/04/04 | 19:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يرحّب بخوض كومو المعركة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة إذا قرر الحزب الديمقراطي ترشيحه عوضا عن «النعسان» جو بايدن.من تراكمات حال الفوضى وتلاطم المشاعر بين خوف واكتئاب وحيرة وحذر من المجهول، وفي قلب الكارثة الإنسانية التي نتجت عن اجتياح فايروس خبيث لكوكب الأرض ناشرا الموت أينما حلّ، ومن مدينة أم الكوارث نيويورك، يسطع نجم […]

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