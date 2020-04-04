2020/04/04 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يؤكد ضرورة التعامل الحسن مع المواطنين وابداء المساعدات الانسانية للحالات التي تتطلب ذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يؤكد ضرورة التعامل الحسن مع المواطنين وابداء المساعدات الانسانية للحالات التي تتطلب ذلك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يؤكد ضرورة التعامل الحسن مع المواطنين وابداء المساعدات الانسانية للحالات التي تتطلب ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).