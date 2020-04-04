خلية الأزمة النيابية: كسر الحظر سيدمر كل الجهود وسيعرض حياة ملايين الناس الى الخطر

2020/04/04 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

حيث أصدرت اللجنة عدة توصيات، منها المطالبة بدعم القوات الأمنية في بغداد والمحافظات وتشديد اجراءاتها في منع كل اشكال كسر الحظر، مؤكدة ان ما يحدث في الناصرية في هذا الظرف الاستثنائي “فتنة” سيدمر كل الجهود المتخذة لمواجهة وباء كورونا وسيعرض حياة ملايين الناس الى الخطر.

واتفقت اللجنة على وجوب ايقاف رسائل الاطمئنان “غير الواقعية” الى المواطن من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين بما يخص تقليل خطورة الوباء او قرب انتهائه، داعية وزارتي الخارجية والنقل للتنسيق العاجل بشأن ارسال البيانات الدقيقة الى وزارة الصحة لتقوم بدورها بالإسراع باتخاذ قرار بعودة العراقيين الموجودين في الخارج بعد توفير كافة اجراءات الحجر فور عودتهم.

كما قررت اللجنة استضافة وزير الهجرة والمهجرين خلال الايام المقبلة لبحث اوضاع مخيمات النازحين في هذا الظرف، والحديث عن المبالغ المصروفة لشراء المواد الغذائية والصحية اليها، مطالبة القوات الامنية في بغداد والمحافظات بتسهيل دخول الشاحنات الغذائية والطبية بعد استكمال إجراءات الفحص واستنادا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وخلية الازمة الوزارية.

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