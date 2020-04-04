مستشار رئيس الوزراء يكشف حجم الأموال المتراكمة للاتفاقية الصينية

2020/04/04 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، عن حجم الأموال المتراكمة للاتفاقية الصينية.وقال صالح في تصريح صحفي، ان "الاتفاقية العراقية الصينية، لا تزال نافذة المفعول، وتمتد الى عشرين عاماً"، لافتاً الى أن "الأموال العراقية السيادية المتراكمة لمصلحة الاتفاق، ربما بلغت نحو مليار دولار منذ تفعيل العمل بها في منتصف تشرين الأول من العام الماضي".وأضاف أن "تفعيل الاتفاق ما زال بانتظار زوال قيدين أساسين، الأول يتعلق بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020، ليتاح اعتماد وتنفيذ المشاريع المقرة، لا سيما مشاريع البنى التحتية الرئيسة التي يعتمدها العراق".وتابع بأن "العامل الثاني يتمثل بعودة الصين الى الساحة الاقتصادية الدولية وانفتاحها مجدداً على العالم".وأوضح المستشار أن "الصين لا تزال خاضعة الى تطبيق الإجراءات القسرية في التصدي لجائحة كورونا"، مشيرا الى أن "القيود المفروضة مهما كانت فهي ظاهرة عالمية في الوقت الحاضر، ولم تقتصر على الصين وحدها".

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