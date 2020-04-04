النفط تباشر غداً بتعقيم مدينتيّ الصدر والشعلة في بغداد

2020/04/04 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن قيام الفرق المتخصصة في شركة توزيع المنتجات النفطية بعملية تعفير وتعقيم للأحياء السكنية في مدينة الصدر والشعلة في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تنطلق يوم غد الاحد حملة في مدينة الصدر ضمن خطة الوزارة، لتعفير وتعقيم الأحياء السكنية لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا وتستغرق عدة ايام".وبينت ان "حملة تعفير وتعقيم أخرى تنطلق في مدينة الشعلة في بغداد بعد الانتهاء من مدينة الصدر، وان الشركة قد وفرت المستلزمات الصحية والمواد المطلوبة لفرقها المتخصصة لانجاح هذه الحملة الكبيرة".وأكدت الوزارة ان "مدينتي الصدر والشعلة تقع ضمن أولياتها في الخدمات المقدمة للمواطنين، لانهما تضمان زخماً بشرياً وكثافة سكانية مما يتطلب تكثيف النشاط الصحي فيهما حماية للمواطنين".

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