🟠المنافذ توضح بشأن انتشار مقطع فيديو يظهر فيه دخول إيرانيين للعراق عبر منفذ زرباطية “صور”

2020/04/04 | 19:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منافذ الحدودية: محتوى مقطع الفيديو منافي للحقيقة ومنفذ زرباطية الحدودي وباقي المنافذ مغلقة منذ الوهلة الأولى أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.🟠المنافذ تنشر صورا من منفذ زرباطية الحدودي تؤكد اغلاقه […]

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