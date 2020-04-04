🟠الاتحاد الكردستاني ينتظر مشاورات الكتل المعترضة لتحديد موقفه من حكومة الزرفي

2020/04/04 | 19:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر الاتحاد الوطني الكردستاني، الاطلاع على البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتحديد موقفه من الحكومة الجديدة.وقال النائب عن الاتحاد طه حمد أمين إن “الاتحاد الوطني الكردستاني ليس […]

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