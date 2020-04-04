رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يلتقي

2020/04/04 | 19:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بيان ……… شدد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت، على أهمية مساعدة البعثة الاممية والمجتمع الدولي للعراق خلال المدة المقبلة.وقال المكتب الاعلامي للزرفي في بيان، ان الاخير “استقبل رئيس […]

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