كندا تعلن وفاة 214 شخصا بكورونا في يوم واحد و 1177 إصابة جديدة

2020/04/04 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلنت هيئة الصحة في كندا، اليوم السبت، عن وفاة 214 شخصا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت يوم الجمعة وفاة 152 مصابا بالفيروس.

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