العراق يحدد سعر طبقة البيض في زمن كورونا

2020/04/04 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد وزير الزراعة العراقي صالح الحسني، يوم السبت، سعر طبقة البيض الواحدة بـ4500 دينار.

جاء لك خلال اجتماعه مع مربي الدواجن ومنتجي البيض بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، بحسب بيان للزراعة.

وقال الحسناوي، خلال الاجتماع، إن "الوزارة عملت على توفير المنتجات الزراعية للمستهلك في جميع أنحاء البلاد وبأسعار مناسبة رغم الأزمة الصحية التي أحدثها فايروس كورونا عالميا".

وأشار إلى "عمل الوزارة الدائم لتوفير المحاصيل الزراعية، وكانت أول من تبنى حماية المنتج المحلي من خلال منع استيراد (25) مادة نباتية وحيوانية".

وطالب وزير الرواعة، المربين وموردي الأعلاف، "بعدم رفع الأسعار واثقال كاهل المواطن سيما بعد الدعم الذي قدمته الوزارة للقطاع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني والذي تمثل بالأعلاف المدعومة والعلاجات البيطرية بواسطة الفرق الجوالة فضلا عن دعم المربين بالارشادات الضرورية ومتابعة قاعات التربية لتلافي حدوث الهلاكات".

من جانبه، قال الشمري، خلال الاجتماع، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع المنتجين بأن لا يتعدى سعر الطبقة الواحدة (4500) دينار، وان يتم وضع التسعيرة على المنتج المحلي لتلافي استغلال المواطنين"، مناشدا الجهات المختصة "معاقبة ضعاف النفوس والمتاجرين بقوت الشعب".

واشار الى "مناقشة الآليات والخطط التي يتم بموجبها أحكام السيطرة على استقرار الأسعار وإمكانية حصول المربين على الكميات الكافية من كسبة فول الصويا والذرة الصفراء وبأسعار مناسبة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم".

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