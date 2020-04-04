🟠التجارة تعلن استكمال نفاض ونقل 120 ألف طن من مادة الرز لصالح البطاقة التموينية

2020/04/04 | 20:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ إعلام التجارة أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، الانتهاء من عملية نفاض 120 ألف طن من مادة الرز لصالح البطاقة التموينية.وقالت الوزارة، في بيان لها نقلا عن وزيرها […]

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