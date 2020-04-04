2020/04/04 | 20:00 - المصدر: الغد برس

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إيطاليا تسجل 681 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضي

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إيطاليا تسجل 681 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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