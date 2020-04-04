امانة بغداد تجري حملة تعفير واسعة غرب العاصمة

2020/04/04 | 20:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجرت امانة بغداد، اليوم السبت، حملة تعفير واسعة غرب العاصمة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ملاكاتها في بلدية المنصور، أجرت حملة كبيرة وواسعة لتعفير وتعقيم مناطق جرف الملح والمحلتين ( 671 ، 673 ) بالإضافة شارع البدالة وسوق الجنابي ومحيط أسواق المائدة ضمن منطقة الغزالية غرب بغداد لدعم كوادر وزارة الصحة في مواجهة فايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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