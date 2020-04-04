الحشد الشعبي يعفر شارع السكة في الكوفة

2020/04/04 | 20:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت المفارز الصحية لتشكيل العتبة العلوية بالحشد الشعبي، السبت، بتعفير وتعقيم شارع السكة بالكامل في قضاء الكوفة مركز محافظة النجف الاشرف.

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