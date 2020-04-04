اللواء الرابع بالحشد ينفذ حملة تعفير وتعقيم بمنطقة المعقل في البصرة

2020/04/04 | 20:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز اللواء الرابع في الحشد الشعبي بالتنسيق مع معاونية الدغم اللوجستي، السبت، تعفير وتعقيم منطقة المعقل السكك وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.يشار إلى أن اللواء الرابع مستمر منذ 10 ايام في حملات التعفير والتعقيم في محافظة البصرة ضمن حملة وعي للوقاية من فايروس كورونا.

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