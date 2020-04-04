630 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. وحاكم نيويورك: لم نصل ذروة التفشي

2020/04/04 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت ولاية نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي: “لم نصل بعد إلى ذروة” تفشي الوباء”ولكننا نقترب منها”، مشيراً إلى أن الارتفاع كان سريعاً خاصة […]

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