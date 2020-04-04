بالصور.. أمانة بغداد تقوم بحملة تعفير واسعة بمنطقة الغزالية غربي العاصمة

2020/04/04 | 20:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن حملة تعفير واسعة غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية المنصور اجرت حملة كبيرة وواسعة لتعفير وتعقيم مناطق جرف الملح والمحلتين ( 671 ، 673 ) بالإضافة شارع البدالة وسوق الجنابي ومحيط أسواق المائدة ضمن منطقة الغزالية غرب بغداد […]

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