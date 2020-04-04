أمريكا.. نيويورك تسجل أسوء حصيلة وفيات بكورونا

2020/04/04 | 20:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجّلت ولاية نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي: “لم نصل بعد إلى ذروة” تفشي الوباء”ولكننا نقترب منها”، مشيراً إلى أن الارتفاع كان سريعاً […]

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