موسوي: الإرهاب الطبي المهنة الجديدة للدبلوماسيين الأميركان

2020/04/04 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم السبت، أن الدبلوماسيين الأميركان كانوا منذ زمن طويل يمارسون الإنقلابات وتسليح الإرهابيين والتحريض على العنف الطائفي ودعم عصابات المخدرات وسائر الأمور، وأضيف إليها مهنة جديدة وهي الإرهاب الطبي.وفي تغريدة له على تويتر وردا على المزاعم الواهية لوزير الخارجية الاميركي ضد الدبلوماسيين الإيرانيين، […]

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