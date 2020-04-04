بالوثيقة.. صحة النجف تكشف لبغداد اليوم عن اصابة 10 من أقارب محافظها بفيروس كورونا بينهم 6 من حمايته

2020/04/04 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

كشفت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، عن إصابة 10 أشخاص من أقارب المحافظ، لؤي الياسري بفيروس كورونا، ...





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