الحشد يعلن فشل مخطط داعش في الوصول الى ابار ديالى النفطية

2020/04/04 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال مستشار قائد محور محافظة ديالى للحشد الشعبي، صادق الحسيني، السبت، ان تنظيم داعش فشل في الوصول ا...





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