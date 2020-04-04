تحديد موعد جديد لاجتماع اوبك+

2020/04/04 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة صرحت رئيسة الخدمة الصحفية ومستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني، زامينا علييفا، السبت، أن اجتماع “أوبك+” قد تم تحديد موعده الجديد في 9 أبريل/ نيسان.كما وأكد مصدر مطلع، لوسائل اعلام روسية، أن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، على اتصال دائم مع دول “أوبك+”، وأن المشاركين الرئيسيين في الصيغة يدعمون فكرة الاجتماع، وأن […]

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