2020/04/04 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة صرحت رئيسة الخدمة الصحفية ومستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني، زامينا علييفا، السبت، أن اجتماع “أوبك+” قد تم تحديد موعده الجديد في 9 أبريل/ نيسان.
كما وأكد مصدر مطلع، لوسائل اعلام روسية، أن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، على اتصال دائم مع دول “أوبك+”، وأن المشاركين الرئيسيين في الصيغة يدعمون فكرة الاجتماع، وأن […]
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كما وأكد مصدر مطلع، لوسائل اعلام روسية، أن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، على اتصال دائم مع دول “أوبك+”، وأن المشاركين الرئيسيين في الصيغة يدعمون فكرة الاجتماع، وأن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد جديد لاجتماع اوبك+) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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