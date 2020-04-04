شاهد بالصورة: آثار الحجر الوقائي على ملامح “العكَيد أبو شهاب”!

2020/04/04 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الفنان السوري سامر المصري صورتين له عبر حسابه على انستغرام، تظهر الفارق الذي أحدثه الحجر الوقائي على شكله الخارجي.وظهر المصري والذي اشتهر بدور “العكيد ابوشهاب” في مسلسل باب الحارة، بصورة بشعر طويل ولحية عالية، والثانية بشعره القصير ولحيته المشذبة وعلق عليهما:”قبل الحجر وبعد الحجر” معتبراً أن الصورة التي يظهر بها […]

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