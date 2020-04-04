مدينة إيطالية نجت من وباء قاتل.. تعرف عليها

2020/04/04 | 20:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….بعد مضي ما يقارب ثلاثة قرون على فترة الطاعون الأسود، الذي عصف بالعالم وتسبب في وفاة نحو ثلث سكان أوروبا، عاشت المدن الإيطالية ما بين عامي 1629 و1631 على وقع موجة طاعون خلفت نتائج كارثية وأزهقت عدداً هائلاً من الأرواح.فبالبندقية، أسفر الطاعون عن وفاة 45 ألف شخص، أي ما يعادل ثلث سكان […]

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