2020/04/04 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاحو ومزارعو البصرة يطالبون خلية الأزمة في المحافظة بتزويدهم بالوقود لقرب موسم الحصاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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