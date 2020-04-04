🟠الاجهزة الامنية تفكك خيوط جريمة سرقة اموال طائلة جنوب بغداد

2020/04/04 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة امنية متخصصة، من فك أسرار جريمة سرقة أموال طائلة أكتنفها الغموض من احد المحال التجارية جنوب بغداد.وذكر اعلام وزارة الداخلية على الموقع الرسمي، بأنه “تمكنت قوة من […]

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