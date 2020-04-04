وعي المستهلكين بين العرض والطلب

2020/04/04 | 20:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المملكة العربية السعودية تغرق سوق النفط بالإنتاج والولايات المتحدة الأمريكية تحاول دعم الأسعار.كي يتناسب العرض مع الطلب، يمكن أن تنخفض الأسعار أكثر.في وقتٍ مبكر من شهر آذار، بدا أن اللاعب الأساسي في سوق النفط أصبح هائجاً.قامت المملكة العربية السعودية، أقوى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بتعديل إمداداتها النفطية للعالم منذ فترة […]

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