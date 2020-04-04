مجلس النواب يعلن تسلمه المنهاج الحكومي للزرفي

2020/04/04 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن الأخير تسلم المنهاج الوزاري من رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي.

يشار الى ان الزرفي قدم نص المنهاج الحكومي في وقت سابق مؤكداً أنه سيقدم لاحقاً أسماء الكابينة الوزارية، وضمن المدة الدستورية المحددة له.

هذا ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية للتصويت على المنهاج الحكومي للزرفي وسط صراعات الكتل السياسية المؤيدة لرئيس الوزراء المكلف والاخرى الرافضة له.

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