الصحة النيابية تحذر من ارتفاع الإصابة بكورونا جراء كسر حظر التجوال

2020/04/04 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الصحة النيابية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في حال كسر حظر التجوال من قبل المواطنين.

وقالت عضو اللجنة داليا حاجي في بيان إن المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متواصل وبجهود كبيرة من أجل احتواء الفيروس وعدم انتشاره بشكل أوسع وبمناطق جغرافية مختلفة، مبينة أن كسر حظر التجوال من قبل المواطنين، سيؤدي الى ارتفاع اعداد الاصابات بجائحة كورونا، والتي ستقود الى فقدان السيطرة على الوضع في البلاد.

وأضافت حاجي أن هناك العديد من الحلول والمقترحات التي قدمتها خلية الازمة الحكومية والنيابية لمساعدة العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود في ظل استمرار حظر التجوال.

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