كيف تصنع كمامة في 45 ثانية.. فيديو من هيئة مكافحة الأمراض الأميركية

2020/04/04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام ندرة كمامات الوجه التي نصحت بارتدائها منظمة الصحة العالمية للحماية من فيروس كورونا المستجد، نصح المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء كماكات من القماش بدل الطبية.

وفي فيديو نشره المركز، يوضح الجراح العام الأميركي الدكتور جيروم آدامز كيفية صنع كمامه الوجه من القماش في 45 ثانية فقط.

ووفق الجراح، العضو في فريق مكافحة فيروس كورونا التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن أي قماش تقريبا يمكن أن يستعمل في صناعة القناع، وكل ما يحتاجه الشخص هو أربطة مطاطية.

#DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19.



Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps.



https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK— CDC (@CDCgov) April 4, 2020

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض الآن بارتداء كماكات الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين.

ويعد القناع جيدا لأن عدد كبير من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض ولايعرفون أنهم مصابون بالفيروس وينقلونه بسهولة إلى الآخرين.

وقال مدير المركز روبرت ريدفيلد لموقع "ستات نيوز": "إنه ليس للحماية من الفيروس، بل للمساعدة في تقليل تفشيه.



وهناك بيانات علمية تظهر أن حاجز القماش يمكن أن يقلل كمية الفيروس التي تنتقل إلى الجانب الأخر.

وشدد مركز السيطرة على الأمراض على استعمال الناس لأقنعة من القماش بدل الطبية التي يجب أن تترك للعاملين في المجال الطبي.

