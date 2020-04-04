لأول مرة مستشفيات إيطاليا تتنفس.. الحالات الحرجة تتراجع

2020/04/04 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لأول مرة سجلت إيطاليا تراجعاً في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته السلطات، السبت.وانخفض عدد الخاضعين للعناية المشددة إلى أقل من 4 آلاف (3994 في مقابل 4068 مساء الجمعة).وقال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي “هذا خبر مهم، لأنّه يتيح لمستشفياتنا أخذ نفس..هذه أول مرة ينخفض فيها […]

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