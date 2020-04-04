لتفادي استغلال الأزمة.. الزراعة تحدد سعر بيض المائدة

2020/04/04 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الزراعة، مساء اليوم السبت، عن تحديد سعر طبقة بيض المائدة في ظل الازمة الحالية التي تعيشها البلاد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزير الزراعة صالح الحسني عفد اجتماعا مع مربي الدواجن ومنتجي البيض بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود".وقال الوزير، بحسب البيان، ان "الوزارة عملت على توفير المنتجات الزراعية للمستهلك في جميع أنحاء البلاد وبأسعار مناسبة رغم الأزمة الصحية التي أحدثها فيروس كورونا عالميا".ووحث الحسني أصحاب حقول الدواجن على "عدم رفع أسعار الدواجن ومنتجاتها والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا المجال".وأكد على "عمل الوزارة الدائم لتوفير المحاصيل الزراعية وكانت أول من تبنى حماية المنتج المحلي من خلال منع استيراد 25 مادة نباتية وحيوانية".وطالب مربيّ ومورديّ الأعلاف بـ"عدم رفع الأسعار واثقال كاهل المواطن لا سيما بعد الدعم الذي قدمته الوزارة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي تمثل بالأعلاف المدعومة والعلاجات البيطرية بواسطة الفرق الجوالة فضلا عن دعم المربين بالارشادات الضرورية ومتابعة قاعات التربية لتلافي حدوث الهلاكات".ونتج عن الاجتماع "التوصل إلى اتفاق مع المنتجين بأن لا يتعدى سعر طبقة البيض الواحدة 4500 دينار وان يتم وضع التسعيرة على المنتج المحلي لتلافي استغلال المواطنين، وعلى الجهات المختصة معاقبة ضعاف النفوس والمتاجرين بقوت الشعب".من جانبه أكد النائب سلام الشمري "على التقدم الحاصل بمستوى الإنتاج الزراعي ومنها الدواجن ومنتجاتها".واعلن عن "اجتماعات لاحقة ستُعقد مع مربيّ الدواجن بغية التعرف عن كثب على أهم المعوقات والعمل على تذليلها".واشارت الى انه "تمت مناقشة الآليات والخطط التي يتم بموجبها أحكام السيطرة على استقرار الأسعار وإمكانية حصول المربين على الكميات الكافية من كسبة فول الصويا والذرة الصفراء وبأسعار مناسبة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم".

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