2020/04/04 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم السبت ، انها مستمرة بشكل يومي بحملات التوعية الصحية وفحص الوافدين الى المحافظة من محافظات اخرى.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وحدة تعزيز الصحه في القطاع الرابع مستمرة في حملات التوعية الصحية وفحص الوافدين من محافظة البصرة الى محافظة ميسان في السيطرة الرئيسية في ناحية العزير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هكذا يتم فحص الوافدين الى ميسان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هكذا يتم فحص الوافدين الى ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).