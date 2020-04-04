ملف قسد في الأيام القادمة

2020/04/04 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري منذ أحداث سوريا والملف الذي تحول إلى صراع دولي بين أمريكا وروسيا من جهة أخرى بين محور المقاومة وإسرائيل ، هذا الملف تدخلت به كافة الدول ان كانت على تماس حدودي مع سوريا او تلك التي يكون الفاصل المحيطات والبحار .بعد زرع داعش والنصرة والقاعدة في سوريا ،تم صنع (قسد)، الغاية منها […]

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