🟠تيليجرام يطلق عدة تحديثات حول فيروس كورونا

2020/04/04 | 20:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار فيروس كورونا، بدأت وزارات الصحة نشاطها على القنوات الرقمية للتوعية، ومن بينها كان تطبيق تيليجرام الذي أطلق اليوم مجموعة من التحديثات الجديدة مثل تسهيل توثيق الحسابات وتعديلات أخرى […]

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