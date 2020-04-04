مطربة مصرية مهددة بالحبس والشطب بسبب كورونا

2020/04/04 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….جدل واسع أثارته المطربة المصرية إيناس عز الدين، التي أعلنت قبل أيام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالقاهرة بعد تواصل ممثلين من وزارة الصحة معها.إلا أنه لم تمض سوى 48 ساعة على دخولها للمستشفى، حتى تم إعلان سلبية التحليل الخاص بها، وأنها لا تعاني من الفيروس المستجد […]

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